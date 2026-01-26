Hoy se lanza la Jujuy Global Game Jam

La Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, realiza hoy el lanzamiento oficial de la Jujuy Global Game Jam, que se llevará a cabo a partir de las 16, en el predio del Ministerio, ubicado en calle Ascasubi N° 290 de barrio Bajo La Viña, en la capital jujeña.

El acto contará con la presencia del ministro de Desarrollo Económico y Producción, acompañando una iniciativa considerada estratégica para la provincia, vinculada a la innovación, la tecnología y el desarrollo de talento local.

La Global Game Jam es reconocida como el evento de videojuegos más grande del mundo, reuniendo de manera simultánea a miles de personas en distintas sedes, nacionales e internacionales, para crear videojuegos en un tiempo limitado. En esta oportunidad, por tercer año consecutivo, la Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento será parte de la organización del evento, consolidando su rol como sede activa dentro de este movimiento global.

Se trata de un evento libre y gratuito, pensado para disfrutar en familia, que pone en valor la creatividad, la innovación y el talento jujeño, con especial foco en la industria de los videojuegos y los sectores vinculados a la Economía del Conocimiento.

Durante la jornada se desarrollarán diversas actividades participativas, entre las que se destacan la presentación oficial de la Jujuy Global Game Jam, espacios de difusión sobre el desarrollo de videojuegos y la industria creativa, actividades lúdicas y recreativas para públicos de todas las edades, y encuentros con desarrolladores, estudiantes y referentes del sector.

Asimismo, el evento contará con una Feria Tecnológica distribuida en todo el predio del Ministerio, con stands, demostraciones y propuestas vinculadas a la tecnología, la innovación y la Economía del Conocimiento, generando un espacio de intercambio entre instituciones, empresas y la comunidad.

Cabe destacar que será la primera vez que el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción abre sus puertas para la realización de un evento de estas características, reafirmando su compromiso con la innovación, la participación ciudadana y el impulso de los sectores estratégicos de la provincia.