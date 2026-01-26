Agredió a su pareja y enfrentó a policías antes de ser detenido

Un hombre de 31 años fue detenido luego de protagonizar una situación de violencia de género e intentar agredir a los efectivos policiales.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró ayer a la mañana, en un tramo de la calle Juan Pablo II del barrio Malvinas Argentinas de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) de la Unidad Regional 1 que realizaban recorridos preventivos por la zona, fueron alertados a través del sistema de emergencia 911, sobre un hecho de violencia de género en progreso.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de horas 10.20 y los efectivos al arribar al lugar, se entrevistaron con la víctima, quien tenía heridas visibles en el rostro y en distintas partes del cuerpo. La joven manifestó que había sido agredida por su pareja, quien en un momento había intentado darse a la fuga.

Los policías de inmediato interceptaron al individuo, quien desde un primer momento se mostró sumamente agresivo e intentó enfrentar con golpes de puños y patada a los auxiliares de la Justicia, además de arrojarles piedras y vociferar insultos.

Pese a la resistencia, los efectivos actuaron con el uso de la fuerza mínima e indispensable para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal del MPA, quien solicitó la detención del protagonista.

El sujeto quedó alojado en la dependencia policial de la jurisdicción, quedando a disposición de la Justicia, luego de ser asistido por personal del Same, debido a una lesión de corte que presentaba en su mano.

La intervención del cuerpo motorizado permitió normalizar la situación en la zona y asegurar que el sindicado sea correctamente identificado por los sistemas de seguridad, continuando las actuaciones de rigor para establecer las responsabilidades correspondientes por el hecho de violencia denunciado.