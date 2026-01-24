22°
24 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

carnaval 2026
LIGA PROFESIONAL
Detuvieron a un joven narco
provincia de San Luis
San Pedro
El Carmen
Charlas sobre prevención de incendios
regional
La Cruz Roja
PALPALÁ
carnaval 2026
LIGA PROFESIONAL
Detuvieron a un joven narco
provincia de San Luis
San Pedro
El Carmen
Charlas sobre prevención de incendios
regional
La Cruz Roja
PALPALÁ

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio San Pedrito

Denunció que le robaron su automóvil a punta de pistola

Dijo que fueron nueve los asaltantes que irrumpieron en el garaje de su casa y le exigieron la llave de su rodado.

Sabado, 24 de enero de 2026 00:00
SECCIONAL 6º | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 1 investigan un presunto hecho de robo a mano armada, donde se robaron un vehículo.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del jueves pasado en una vivienda ubicada sobre avenida Carlos Gardel del barrio San Pedrito de la capital jujeña.

En esas circunstancias, una mujer alertó al sistema de emergencia 911 sobre un hecho de robo en progreso y de inmediato, una comisión policial de la Seccional 6º se hizo presente en el lugar.

Los policías se entrevistaron con una mujer, quien se encontraba visiblemente conmocionada y relató que en el momento que se encontraba en el interior de su domicilio, dos vehículos frenaron en su garaje y descendieron por lo menos nueve personas, una de ellas le apuntó con un arma de fuego, mientras la exigían la llave de un vehículo marca VW Gol Trend de color gris, que una vez que la obtuvieron, le dieron arranque al vehículo y huyeron del lugar.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones y personal del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop) se hicieron presentes en el lugar, por orden del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación y tomaron conocimiento que los protagonistas se habrían retirado a bordo de un vehículo marca Peugeot 308 oscuro y otro Fiat Duna de color blanco.

El representante fiscal solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, para individualizar a los protagonistas del violento episodio que fue denunciado.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD