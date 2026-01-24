Denunció que le robaron su automóvil a punta de pistola

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 1 investigan un presunto hecho de robo a mano armada, donde se robaron un vehículo.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del jueves pasado en una vivienda ubicada sobre avenida Carlos Gardel del barrio San Pedrito de la capital jujeña.

En esas circunstancias, una mujer alertó al sistema de emergencia 911 sobre un hecho de robo en progreso y de inmediato, una comisión policial de la Seccional 6º se hizo presente en el lugar.

Los policías se entrevistaron con una mujer, quien se encontraba visiblemente conmocionada y relató que en el momento que se encontraba en el interior de su domicilio, dos vehículos frenaron en su garaje y descendieron por lo menos nueve personas, una de ellas le apuntó con un arma de fuego, mientras la exigían la llave de un vehículo marca VW Gol Trend de color gris, que una vez que la obtuvieron, le dieron arranque al vehículo y huyeron del lugar.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones y personal del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop) se hicieron presentes en el lugar, por orden del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación y tomaron conocimiento que los protagonistas se habrían retirado a bordo de un vehículo marca Peugeot 308 oscuro y otro Fiat Duna de color blanco.

El representante fiscal solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, para individualizar a los protagonistas del violento episodio que fue denunciado.