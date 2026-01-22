Hallan 200 kilos de hojas de coca ocultos en el piso de un micro

En la madrugada de ayer, el personal de la Sección “Tres Cruces” del Escuadrón 21 “La Quiaca” inspeccionó un ómnibus y efectuó el registro del rodado.

Del resultado de la inspección ocular, los funcionarios divisaron irregularidades en los tornillos de una tapa, situada en el sector del piso del ómnibus y percibieron un fuerte olor a hojas de coca, por lo que los gendarmes solicitaron autorización a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy para una requisa más exhaustiva.

Seguidamente, los uniformados realizaron el pasaje con el can antinarcóticos de Gendarmería Nacional, el cual reaccionó de manera exaltada cuando olfateó el sector.

Ante estos acontecimientos, y al estar frente a un posible hecho ilícito, los efectivos usaron herramientas para retirar los tornillos que ajustaban la tapa y detectaron un compartimiento donde se escondían diversos paquetes con el vegetal.

El procedimiento culminó con la incautación de 200 kilos de hojas de coca en estado natural como así también dos ciudadanos quedaron supeditados a la causa.