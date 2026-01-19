Ingresaron a una casa y se robaron 4 teléfonos celulares

Una vecina del barrio Norte Argentino de la ciudad de Perico denunció en la Seccional 60° que sospechosos ingresaron a su casa, y le robaron cuatro teléfonos celulares y la suma de 220 mil pesos, entre otras pertenencias. Los inculpados habrían entrado por una ventana.

El ilícito sucedió días pasados por la noche, cuando una mujer residente en el mencionado sector barrial periqueño salió de su inmueble para ir a la iglesia.

En esas circunstancias, alrededor de las 21.15 la damnificada regresó a su casa y tras ingresar se dirigió a su habitación. Fue entonces que al abrir la puerta lo primero que vio fue un desorden generalizado, por lo que comenzó a verificar si le faltaban pertenencias.

De esta manera, la víctima pudo constatar que sospechosos se habían llevado la suma de 220 mil pesos que estaban guardados dentro de una caja que se encontraba en el ropero. Además, del sector del comedor los sujetos que entraron a la propiedad sustrajeron cuatro teléfonos celulares, una caja con herramientas, una mochila y un parlante pequeño.

Luego de notar el ilícito, la mujer se acercó a la Seccional 60° para realizar la correspondiente denuncia. También, en la dependencia policial aportó que ella sospecha que los sujetos ingresaron a su inmueble por la ventana de su habitación porque si bien estaba cerrada, no se encontraba asegurada y no posee una reja de seguridad que dé al patio de su terreno.