Conducía con 2,15 de alcohol y colisionó

Manejaba con 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l) y chocó contra una camioneta que estaba estacionada, en la localidad de Monterrico. El protagonista del incidente vial fue un joven que por el hecho lo trasladaron a la Seccional 29°, mientras que el ocupante del vehículo impactado fue trasladado al hospital "San Isidro Labrador".

El siniestro tuvo lugar días pasados por la mañana, en momentos que la dependencia policial recibió el alerta acerca de un incidente en la intersección de las calles 9 de Julio y 19 de Abril, del mencionado poblado.

A raíz del aviso, alrededor de las 7.10 una comisión se dirigió a la esquina señalada. Allí se encontraba el personal del Same asistiendo a un hombre, el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok que estaba estacionada. Mientras, en el interior del auto Renault Symbol se encontraba el protagonista, un joven que manejaba el vehículo.

Por un lado, los profesionales médicos le realizaron las primeras curaciones al único herido y lo trasladaron al hospital "San Isidro Labrador", para una mejor atención.

Por otro lado, también arribó Seguridad Vial para realizar el control de alcoholemia al conductor que resultó ileso del incidente, cuyo resultado fue positivo para 2,15 g/l. Además, se encargaron de señalizar la zona parta evitar otro siniestro.

Una vez confirmada la alcoholemia positiva, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que el conductor del Renault sea trasladado a la Seccional 29° y puesto a disposición de la Fiscalía de turno.