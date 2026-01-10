19°
ABOGADO DENUNCIADO
Verano 2026
Legislatura
QUIRÓFANO MÓVIIL
tucuman
Fútbol Femenino
Buenos Aires
Parque Lineal Xibi-Xibi
AUTORIDADES 2026
salud

Policiales

Destruyeron cajas de material pirotécnico secuestrados

Por orden del Juzgado Contravencional Nº 3, desconfinaron 58 bultos.

Sabado, 10 de enero de 2026 00:00
PREVENCIÓN | EFECTIVOS DEPOSITABAN LOS ELEMENTOS EN UNA FOSA.

Efectivos de la División de Explosivos de la Dirección General de Bomberos, procedió a la destrucción de una importante cantidad de materia pirotécnico, que fueron secuestrados durante los festejos de las fiestas de fin de año.

Las tareas se llevaron a cabo el jueves pasado, en el Polígono de Tiro de la Policía de la Provincia, ubicado en el sector Forestal de la ciudad de Palpalá.

Esta medida se llevó adelante dando cumplimiento a la resolución s3-15/2025, del Juzgado Contravencional Nº 3, a cargo del juez Borda Cabello.

Fue así que un total de 58 bultos de pirotecnia que había sido secuestrada de distintos comercios y de vendedores ambulantes, fueron previamente desconfinados y posteriormente depositados en una fosa preparada, procediéndose a su incineración controlada, evitando riesgos de proyección o detonación.

Además se labraron diferentes tipos de multas a las personas que fueron sorprendidas vendiendo estos productos explosivos.

 

