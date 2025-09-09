¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Zona de la exterminal

Recuperan un vehículo que había sido sustraído

Por el hecho, un hombre de 38 años fue detenido.

Martes, 09 de septiembre de 2025 01:03

El Cuerpo de Infantería UR1, logró recuperar el domingo pasado un vehículo robado y aprehender al sospechoso.

El hecho se produjo luego de recibir una alerta radial sobre el hurto de un automóvil. Gracias al trabajo coordinado con la central de monitoreo, los efectivos ubicaron el rodado en menos de cinco minutos de la denuncia. El sospechoso, un hombre de 38 años, fue arrestado en el lugar de los hechos, en la intersección de las calles Dorrego y Zegada.

El procedimiento se realizó aproximadamente alrededor de las 8, cuando el personal policial observó el vehículo denunciado en un semáforo.

En el interior se encontraba el individuo, con el motor encendido, listo para avanzar. Los oficiales le solicitaron la documentación, a lo que el hombre respondió de manera nerviosa y sin poder acreditar la propiedad del auto por lo que se orilló al vehículo.

En ese momento, se presentó en el lugar la víctima del robo junto con personal de la Comisaría Seccional 4°, quien reconoció su vehículo y confirmó que había sido sustraído momentos antes.

El sujeto quedó alojado en la Comisaría Seccional 4° a disposición de la Justicia. El vehículo recuperado, por su parte, fue puesto bajo custodia en el lugar, a la espera de la llegada del personal de criminalística para realizar las pericias correspondientes.

 

