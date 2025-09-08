Motociclista manejaba alcoholizado y colisionó

Un motociclista que circulaba con 1,37 de alcohol en sangre colisionó contra un auto en la colectora de la autopista de la ruta nacional N° 66, a la altura del barrio Antártida Argentina de la ciudad de Palpalá.

Un motociclista que circulaba con 1,37 de alcohol en sangre colisionó contra un auto en la colectora de la autopista de la ruta nacional N° 66, a la altura del barrio Antártida Argentina de la ciudad de Palpalá.

El incidente ocurrió días pasados por la madrugada, por el cual la Seccional 47° recibió el alerta y de inmediato se dirigieron a la calle Cabo San Pablo, ubicada en un lateral de la estación de servicio del acceso a la ciudad siderúrgica.

Una vez en el lugar, alrededor de las 5.30, los agentes se encontraron con un auto marca Fiat Cronos y una moto Siam de 110 cc. de cilindrada. Ambos vehículos tenían leves daños materiales.

Tras esto, los uniformados se entrevistaron con el automovilista, quien les refirió que circulaba por la colectora de la ruta 66 en sentido norte-sur en momentos que dobló para ingresar al barrio Antártida Argentina por la calle Cabo San Pablo. Fue entonces que el motociclista, que circulaba en contramano, lo colisionó en un sector de la trompa. El automovilista, a raíz de lo sucedido, frenó el desplazamiento y alertó al Servicio 911. Minutos más tarde se constituyó el personal sanitario del Same, que asistió al motociclista de 18 años.

Minutos más tarde, se constituyó Seguridad Vial para practicarle el control de alcoholemia. De esta manera, se supo que el automovilista dio negativo, mientras que el joven que manejaba la moto tenía 1,37 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Finalmente, luego de la correspondiente consulta, el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso que Criminalística trabaje en el escenario del incidente vial y que los vehículos sean trasladados a la Seccional 47° en calidad de secuestrados.