Motociclista en grave estado tras siniestro

Un hombre de 38 años se debate entre la vida y la muerte, luego de protagonizar un siniestro vial cuando circulaba a bordo de su motocicleta.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche de sábado pasado en un tramo del barrio 25 de Mayo de la ciudad de Monterrico.

En esas circunstancias, un hombre de 38 años circulaba a bordo de una motocicleta marca Gilera Smash de 110 cc de cilindradas y por causas que se tratan de establecer, impactó de frente contra un poste.

A raíz del violento impacto, el hombre sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y quedó tendido en el suelo en estado de inconciencia.

Personal del Same se hizo presente en el lugar y trasladó de urgencia a la víctima al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, quedando alojado en la sala de terapia intensiva y su estado de salud es reservado.

Los efectivos de la Subcomisaría de la localidad de La Ovejería se hicieron presentes en el lugar y una vez que tomaron conocimiento de los hechos remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la intervención del personal del Departamento de Criminalística para establecer las causas en que ocurrió el lamentable hecho.

Por su parte, se supo que el estado de salud del motociclista sigue siendo muy grave.