“Motochorros” embistieron a jóvenes para perpetrar ilícito

"Motochorros" embistieron a dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta, los atacaron a golpes, le robaron y escaparon.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el lamentable episodio se registró días atrás alrededor de las 17.30, sobre un tramo de la avenida Presidente Perón de la ciudad de Libertador General San Martín.

Fue en esas circunstancias que dos adolescentes circulaban a bordo de una motocicleta por el sector, cuando fueron embestidos por otro motovehículo en el que se desplazaban dos hombres.

Producto del impacto, los jóvenes perdieron el control, derraparon y quedaron tendidos en el suelo. En el lugar, los otros dos sujetos los interceptaron, propinaron golpes de puños y patadas y luego de sustraer los teléfonos celulares a ambos, emprendieron la fuga.

Posteriormente las víctimas se dirigieron a sus domicilios y alertaron a sus progenitores, quienes se dirigieron a la Seccional 39°, donde radicaron la correspondiente denuncia.

Una comisión policial realizó recorridos por el sector, pero no logró dar con el paradero de los inculpados.

Las actuaciones complementarias fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector y que las actuaciones complementarias queden a cargo de los efectivos de la Seccional 39°.