Comunicador de la Puna falleció en un siniestro vial

Un hombre identificado como Bruno Cari falleció la noche el viernes luego de sufrir un siniestro vial en la ruta provincial N°11, cuando regresaba a la localidad de Abra Pampa desde Casabindo a bordo de una moto. La víctima se desempeñaba laboralmente como encargado de la oficina del Registro Civil de las Personas en la "capital de la Puna" y tenía una extensa trayectoria en los medios de comunicación de la zona.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho sucedió el pasado viernes alrededor de las 20.30 sobre un tramo de la ruta provincial N°11, a la altura del paraje Abra de Yumpaite.

En esas circunstancias, el hombre de 46 años conducía una motocicleta Motomel Skua de 150 cc de cilindradas en sentido sur-norte con dirección a Abra Pampa, donde residía. En un momento determinado y por causas que son motivo de investigación, perdió el control del rodado, derrapó y cayó pesadamente sobre el camino terrado que une a distintas localidades de la Puna jujeña desde el pueblo de Tres Pozos, en el límite con Salta.

Tras eso, un automovilista que circulaba por el sector se percató de la presencia de la víctima y el motovehículo en la ruta y dieron aviso a la Seccional 16°, desde donde partió una comisión policial y se alertó al Same.

Minutos más tarde, el personal sanitario llegó al escenario del incidente vial y, a pesar de practicarle las maniobras de reanimación a Cari, ya estaba sin los signos vitales. Fuentes cercanas a la investigación, señalaron a este diario que la víctima regresaba de una fiesta de cumpleaños de 15, en donde había estado trabajando.

Efectivos del departamento de Criminalística realizó las pericias de rigor para determinar las causales del incidente y luego, personal de Bomberos Voluntarios trasladó el cuerpo a la morgue del hospital "Nuestra Señora del Rosario", de la localidad de Abra Pampa. Luego de los trámites de rigor, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, el rodado de la víctima fue secuestrado de manera preventiva y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 16°.

La comunidad abrapampeña se vio conmocionada por la pérdida de Bruno Cari, quien se desempeñaba como encargado de la oficina del Registro Civil de las Personas en la "capital de la Puna".

Además, era un reconocido comunicador social de medios radiales y digitales de la zona, entre ellos FM Radio América.