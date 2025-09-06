Un joven motociclista fue detenido con estupefacientes

Un joven de 27 años fue detenido por efectivos policiales por llevar estupefacientes escondidos en el tanque de combustible de la moto que conducía, en un operativo realizado en la ciudad de San Pedro. El motociclista intentó darse a la fuga, por lo que se produjo una persecución.

El hecho sucedió días pasados por la noche, cuando los agentes del Grupo de Operación Motorizada de la Policía de Jujuy realizaba recorridos preventivos por las calles sampedreñas.

En esas circunstancias, en momentos que los uniformados recorrían el barrio Güemes, observaron a un motociclista realizando maniobras peligrosas para otros conductores.

Fue entonces que los agentes le dieron la voz de alto al sospechoso, quien hizo caso omiso y aceleró su moto con claras intenciones de escapar por las arterias de la ciudad.

A partir de ese momento, comenzó una persecución que se extendió por algunas cuadras hasta que el sujeto depuso su actitud fugitiva. De esta manera, los efectivos procedieron a identificarlo y se supo que se trataba de un joven de 27 años.

Sin embargo en la continuidad del operativo, los agentes notaron la presencia de elementos extraños en el tanque de combustible de la moto. Así fue que en la inspección encontraron dos paquetes de tamaño irregular con una sustancia que levantó sospechas.

Por esa razón, los agentes se comunicaron con la Brigada de Narcotráfico de San Pedro, que de inmediato arribó al escenario del hecho.

Finalmente, la Brigada especializada detectó la presencia de la sustancia prohibida, aunque no trascendió de cuál se trataba. No obstante, el motociclista fue trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.