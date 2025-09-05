Recuperan motocicleta robada tras persecución

Un hombre fue detenido luego de protagonizar una persecución a bordo de una motocicleta que tenía pedido de secuestro.

Fuentes consultadas por este matutino, indicaron que el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 21.40 sobre un tramo de la calle Pacará del barrio Providencia de San Pedro.

En esas circunstancias, un motociclista de 36 años circulaba por el sector cuando se percató de la presencia de una comisión policial del Grupo Operativo Motorizado y emprendió la fuga.

Los efectivos iniciaron una persecución de manera inmediata, hasta que interceptaron al inculpado.

Al entrevistarse con el mismo, no contaba con la documentación del rodado y brindó versiones diferentes sobre su procedencia. Además, la motocicleta había sido repintada y tenía una llave diferente.

Por tal motivo el inculpado fue trasladado a la Seccional 26°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, y la motocicleta fue secuestrada.