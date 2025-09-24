Recuperan dos motos que tenían pedido de secuestro

Efectivos policiales recuperaron dos motos que tenían pedido de secuestro por robo en las ciudades de Perico y El Carmen. En ambos casos, las irregularidades fueron detectadas en controles de rutina en la vía pública.

El primero de los hechos sucedió días pasados en horas de la tarde, en momentos que los uniformados se encontraban realizando tareas preventivas en las calles del barrio periqueño de San Mateo.

En esas circunstancias, en inmediaciones de un Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) los agentes detuvieron la marcha de un motovehículo de 110 cc de cilindrada. Luego, identificaron al motociclista y averiguaron los datos del rodado en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop).

De esta manera, se constató que el rodado tenía un pedido de secuestro activo. Además, los agentes se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso el traslado del motociclista y del vehículo a la dependencia policial con jurisdicción en la zona, acción que se hizo efectiva de inmediato.

El Carmen

Mientras que el segundo caso, tuvo como escenario a la zona de perilagos en cercanías de la ciudad de El Carmen, cuando días atrás los efectivos policiales se encontraban llevando adelante un operativo de control. Fue entonces que mientras los agentes despejaban a las personas en un sector de alta concurrencia, procedieron a la verificación de algunas motos.

Así, se pasó a realizar consultas en la base de datos policial acerca de la situación de los rodados. De esta manera, se detectó que una moto tipo cross registraba un pedido de secuestro vigente, por ser requerida por la Brigada de Investigaciones.

Por esa razón, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal del MPA, quien dispuso el secuestro del vehículo y su posterior trasladado a la Seccional 8° para así quedar a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.