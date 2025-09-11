Docente acusada de presunta vulneración de derechos

Una docente de nivel secundario de una escuela de la ciudad de Maimará fue denunciada por un presunto caso de vulneración de derechos, que incluirían maltrato físico y psicológico, hacia un alumno.

Este diario tomó conocimiento que la profesora diagnosticó, "sin ser una profesional de la salud", a un estudiante con presuntos problemas en el habla y manoseó su rostro en diversas oportunidades en horario de clases.

El episodio fue denunciado por la progenitora del alumno, quien señaló a este diario que la medida que adoptaron los directivos fue la de apartar al joven mientras la docente dicta clases. Por todo lo vivido, el estudiante se encuentra bajo tratamiento psicológico.

El Tribuno de Jujuy dialogó con la denunciante quien mencionó que esta situación comenzó en junio pasado, cuando tomó conocimiento que la docente de su hijo había elevado un informe a los directivos donde "se tomó la atribución de diagnosticarlo con tartamudez, sin ser una profesional de la salud".

"A causa de este informe, mi hijo me manifiesta lo de la cara. Me dice, 'mamá, la profe es rara porque me revienta los granitos de la cara'. Yo me quedé sorprendida. Trabajo en la misma institución y él me decía que cada vez que salen al campo ella hacía estas acciones. Y que si no lo hacía se molestaba con él", relató la denunciante.

Luego de tomar conocimiento de los episodios, explicó que en julio "se presentó una nota al director comentando lo sucedido, se activó el DAI (Departamento de Apoyo Institucional) y se habló con los demás compañeros para ver si solamente era con él o también con el resto, y también lo hacía con otros".

Sin embargo, "hasta ahora no me dieron respuesta, la docente sigue trabajando de manera normal. A mi hijo lo apartan y cada vez que tiene clase con esa profesora, él tiene que tomar la clase en biblioteca o en dirección, solo. Imagínese ya todo agosto y septiembre de esa manera. Ella le deja la tarea a la asesora y él tiene que completar esa actividad en el día", indicó.

"Me es triste verlo a mi hijo cada vez que lo separa. Soy docente, paso por la biblioteca y él está solito sentado. Me dice: 'Mamá, quedo como que yo hubiera hecho algo malo'", dijo y agregó que "todo este maltrato y destrato ocasionó que mi hijo deba asistir a tratamiento psicológico, ya que la docente sigue en la institución y debe verla a diario".

La denuncia fue radicada en la Seccional 6° del barrio San Pedrito de la ciudad capital, por presunta vulneración de derechos.

Por último, la denunciante solicitó a las autoridades que correspondan "que se adopten las medidas necesarias de manera urgente para proteger la integridad física y psicológica de mi hijo y que se dejen de dilatar los tiempos".