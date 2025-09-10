Circulaban con un arma de juguete y un cuchillo

Dos hombres que tenían un arma de juguete y un cuchillo, fueron descubiertos observando vehículos estacionados y detenidos tras una persecución.

El episodio tuvo lugar ayer alrededor de las 3.30 en la intersección de la intersección de la avenida Italia y la calle Ingeniero Ítalo Palanca del centro capitalino.

Fue en esas circunstancias que dos sujetos, tristemente conocidos en el ámbito delictivo, observaban detenidamente los vehículos estacionados en el sector, cuando una comisión policial les dio la voz de alto.

Sin embargo, los inculpados hicieron caso omiso a la orden de los efectivos y emprendieron la fuga, protagonizando una persecución hasta la avenida Hipólito Irigoyen donde fueron reducidos.

Al momento de realizar una requisa, los efectivos incautaron un arma de juguete y un arma blanca.

Por tal motivo fueron trasladados a la Seccional 1°, donde quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.