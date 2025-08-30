Recuperan en Alto Comedero una moto robada en Palpalá

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero recuperaron una moto que había sido denunciada como robada en la ciudad de Palpalá. El rodado se encontraba en una casa de las 30 Hectáreas, en la ciudad capital, a donde concurrieron los agentes tras una orden de allanamiento de la Fiscalía.

En la edición de ayer de El Tribuno de Jujuy, se publicó una nota que hacía referencia a tres robos de motos en menos de una hora en la ciudad siderúrgica. Una de esas sustracciones sucedió el pasado martes 26. Se trató de un hecho que tuvo lugar alrededor de las 20.55 luego que el propietario de un rodado marca Gilera de 200 cc de cilindrada y color negro, lo dejó estacionado en el ingreso a un casino en el barrio San Martín.

De acuerdo a lo narrado por la víctima en la Seccional 23°, cuando minutos más tarde salió para retirarse el vehículo ya no se encontraba y aportó que estaba con la traba del manubrio.

48 horas después

A partir de la denuncia del damnificado en la dependencia policial, comenzaron las tareas de pesquisa de la Brigada de Investigaciones de Palpalá para hallar el bien sustraído.

De esta manera, 48 horas después del ilícito, los integrantes de la Brigada de Alto Comedero llevaron adelante un allanamiento en una casa de las 30 Hectáreas, del mencionado sector barrial capitalino. El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado de Control de turno.

En la vivienda, los pesquisas alrededor de las 20.45 del pasado jueves 28, encontraron la moto marca Gilera de 200 cc. de cilindrada buscada desde el martes.

Así fue que a las 21.30 el rodado recuperado fue ingresado a la Brigada de la Unidad Regional 7 y se constató en la base de datos policial que había sido sustraído en jurisdicción de la Seccional 23°.

Finalmente, restan las tareas de rigor para la devolución de la moto a su legítimo propietario.