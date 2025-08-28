Recuperan una moto denunciada como robada

Efectivos policiales recuperaron en la ciudad de San Pedro una moto que tenía pedido de secuestro en Palpalá.

El hecho sucedió días pasados por la tarde, cuando personal de la Brigada de Investigaciones realizaba trabajos de campo para resolver distintos ilícitos. Mientras los uniformados se encontraban en el barrio Santa Rosa observaron en la vía pública una moto marca Motomel Skua de 200 cc de cilindrada con algunas anomalías.

Fue entonces que los integrantes de la Brigada le solicitaron la documentación del rodado al hombre que la tenía en su poder. Tras esto, cotejaron las numeraciones de motor y cuadro de los papeles que resultaron ser diferentes a la moto.

Luego los uniformados se entrevistaron con el motociclista acerca de cómo adquirió el rodado, quien les refirió que se la había comprado a una persona que la ofertó en la red social Facebook. Además, aseguró que pagó una suma económica muy baja en comparación a los valores de mercado para un vehículo de esas características.

El paso siguiente llevado a cabo por los agentes fue averiguar si la moto en cuestión tenía pedido de secuestro, lo cual pudo ser confirmado, ya que en la ciudad de Palpalá se había denunciado la sustracción.

Finalmente, los uniformados trasladaron el motovehículo a la sede de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de San Pedro para los trámites de rigor que van a permitir ubicar al legítimo propietario para devolverla.