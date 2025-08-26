Hallan dos nuevos perfiles de ADN y crece la incertidumbre

El equipo de trabajo del Ministerio Público de la Acusación, que está a cargo de la investigación de la desaparición de al menos cinco personas y que sigue pistas firmes de que podrían haber sido asesinadas por un hombre de 37 años, identificado como Matías Jurado, estableció dos nuevos perfiles de ADN entre los restos hallados en una vivienda de Alto Comedero, pero ninguno de estos últimos pertenece al cotejo biológico de los familiares que aguardaban estos resultados.

Así lo confirmó el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller en diálogo con El Tribuno de Jujuy. "Con estos recientes informes forenses, los investigadores momentáneamente descartaron que sean compatibles con estas tres personas que son buscadas, es decir que pertenecen a otras dos", aunque adelantó que recién llevan analizando solo el veinte por ciento del total de los restos biológicos que fueron secuestrados el 31 de julio pasado, en la vivienda ubicada entre Fraile Pintado y Las Rosas de Alto Comedero.

Este informe forense revela otro dato estremecedor, podría tratarse de otras dos personas que fueron captadas por "el gringo" Jurado meses atrás y podrían haber corrido la misma suerte de Jorge Omar Anachuri y de Sergio Sosa. Es decir que los investigadores no descartan que Jurado esté involucrado en la desaparición de al menos siete personas.

Durante las primeras semanas de investigación, los peritos forenses habían logrado construir dos perfiles genéticos y luego de ser cotejados con familiares de personas denunciadas como desaparecidas, establecieron que pertenecen a Jorge Omar Anachuri (68), desaparecido el 25 de julio y de Sergio Sosa (25) quien faltaba de su hogar desde el 4 del mismo mes, quienes además habían sido captadas por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, en distintas secuencias, abordando un remis junto a Jurado.

Las manchas hemáticas que recientemente fueron analizadas, habían sido extraídas de una sábana que era usada como cortina en la ventana de la habitación de Jurado y en una bolsa de arena que estaba en el comedor. Estas fueron reconstruidas y establecieron el perfil de ADN.

Con estos últimos datos, los investigadores citaron a familiares de dos personas que habían sido denunciadas como desaparecidas entre el 14 y el 18 del pasado mes de enero y que todavía faltan de su hogar, para poder cotejar estos perfiles de ADN que fueron hallados.

La pista fue un facón bien cuidado y oculto

PARED PINTADA | ALLÍ HALLARON INDICIOS DE FUEGO DE GRAN TAMAÑO

La mañana del jueves 31 de julio, cuando los efectivos policiales irrumpieron en la vivienda de Matías Emilio Jurado, en busca de Jorge Omar Anachuri (68), se dieron con una perturbadora escena, restos de cabellos, restos óseos y cartílagos en platos para perros, otros restos recientemente calcinados en un rincón del patio delantero, otra cantidad de restos en un tacho con combustible y un llamativo desorden en toda la vivienda.

Los efectivos y personal del Departamento de Criminalística del MPA procedieron al secuestro de un total de 206 elementos que luego de ser clasificados, quedaron para analizar más de un centenar de restos biológicos. Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que lo único cuidadosamente limpio, guardado y hasta bien oculto que hallaron en el intenso registro, fue una importante cantidad de cuchillos de distintos tamaños, sierras y machetes.

Los investigadores hicieron foco en un facón en particular, que a simple vista no tenía manchas y estaba bien cuidado, pero luego de ser analizado, hallaron un patrón de ADN en la milimétrica ranura entre el mango y la hoja.

Una vez que terminaron con el secuestro preventivo de los elementos de interés para la causa, los investigadores arrojaron a gran parte de la vivienda luminol y detectaron una importante cantidad de manchas de sangre en sectores que aparentemente habían limpiado para borrar evidencias, como ser en una precaria mesa, en una heladera, varias sillas y otros muebles. Los investigadores no descartan que con el correr de los días se obtengan más resultados de los peritos forenses que buscan restos biológicos para reconstruir perfiles de ADN y surjan más novedades.