Jujuy en Feria Puro Diseño

Diseño, moda, perfomance y espíritu de celebración son las claves del 25 aniversario de la Feria Puro Diseño que hoy finaliza en la Ciudad de Buenos Aires donde intervienen 11 diseñadores jujeños y el chef José Frías, destacándose trayectoria, talento, creatividad y el espíritu emprendedor argentino.

La Agencia de comercialización del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción con el CFI montó un stand en una de las ferias de diseño más importantes de Latinoamérica.

CREACIÓN | ANTOLINA PRESENTÓ SU COLECCIÓN DISEÑADA EN TILCARA.

En el exhiben sus creaciones Kunza arte pop andino (piezas de cerámica con identidad jujeña), La hurraca (marroquinería consciente y en baja escala), BZW (Bonhomia Zero Waste, diseño de indumentaria a través de la técnica Zero Waste), Llama Negra (emprendimiento purmamarqueño que combina tradición textil con diseño contemporáneo) y Romichi (crea prendas sustentables, biodegradables y compostables con identidad cultural andina).

Yanataski (expresa las raíces jujeñas y revaloriza la cultura andina mediante sus creaciones), Antolina (marca textil con raíz en Tilcara), Lumay (textiles a partir de técnicas tradicionales), Wayna (prendas inspiradas en la sastrería contemporánea elaboradas a mano), Ethnos (rescata técnicas ancestrales combinándolas con nuevas tecnologías) y Challa Huasi (producción de joyería de autor con diseño andino).

Junto a los diseñadores intervino el chef periqueño José Frías, quien sorprendió al público con un lomo de llama con un tabulé de quinua y verduras, papas andinas salteadas con habas y aceite de oliva, y un lomo de llama a la provenzal.

Con su elaboración representó a la cocina de la Quebrada y Puna, logrando felicitaciones y el reconocimiento del público.

GASTRONOMÍA | JOSÉ FRÍAS SORPRENDIÓ CON LA EXQUISITEZ DE SUS ELABORACIONES.

La apertura de la feria se produjo con un encuentro lleno de energía y creatividad reuniendo a los protagonistas del diseño nacional. Los invitados y público destacaron la innovación y creatividad argentina.

El viernes y ayer junto a la feria que estuvo al tope de visitantes se impartieron talleres, clases de cocina y se realizaron desfiles destacándose los diseños de los creadores jujeños.

Puro Diseño es desde hace un cuarto de siglo, la gran vidriera del diseño nacional. Los jujeños forman parte de los más de 300 expositores de todo el país, entre diseñadores, artistas, emprendedores y marcas que representan lo mejor del talento argentino.