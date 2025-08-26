Descubren cocaína en un colectivo que salió de Jujuy

Efectivos de Gendarmería Nacional apostados en la provincia de Tucumán incautaron más de cuatro kilos de cocaína, que estaban ocultos dentro de tres bancos y una mesa de madera plegable, que eran transportados por dos mujeres en un colectivo de larga distancia que salió de Jujuy.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el descubrimiento del estupefaciente tuvo lugar el pasado domingo a la madrugada, sobre el kilómetro 896 de la ruta nacional N°34, en la provincia de Tucumán.

Fue en esas circunstancias que los efectivos pertenecientes al grupo "Burruyacú", dependiente del Escuadrón 55 "Tucumán", desplegaban un operativo de seguridad vial en el mencionado sector, cuando detuvieron la marcha de un transporte público de larga distancia procedente de Jujuy.

Durante el registro de las personas a bordo, los gendarmes identificaron a dos ciudadanas de nacionalidad boliviana, quienes trasladaban entre sus pertenecías tres bancos y una mesa plegable de madera, los cuales llamaron la atención de los uniformados por su excesivo peso.

Ante dicho indicio y la posibilidad de estar frente a un delito, los gendarmes llevaron a cabo una inspección más minuciosa, donde constataron la existencia de un doble fondo.

Desde ese lugar extrajeron un total de seis "ladrillos" que contenían una sustancia blancuzca.

Posteriormente, se procedió a efectuar las pruebas de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 4 kilos 142 gramos.

Por último, los efectivos remitieron las actuaciones complementarias al Juzgado Federal N°2 de Tucumán que dispuso el decomiso de todo el estupefaciente y la detención de las dos mujeres, en infracción a la Ley N° 23.737.