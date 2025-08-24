¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Liga Jujeña
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
PRIMERA NACIONAL
Concejo Deliberante
PERICO
LIBERTADOR
Humahuaca
Apuap
ATE Jujuy
Liga Jujeña
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
PRIMERA NACIONAL
Concejo Deliberante
PERICO
LIBERTADOR
Humahuaca
Apuap
ATE Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1345.00

3884873397
PUBLICIDAD
La Quiaca

Alcoholizado atacó a un policía al ser detenido por manejar en zigzag

El sujeto, de 35 años, intentó evadir un control de tránsito, se negó a identificarse y agredió a un agente con un puñetazo en el rostro. Fue reducido y arrestado por la fuerza policial.

Domingo, 24 de agosto de 2025 11:30

Un hombre de 35 años fue arrestado tras agredir a un policía durante un control de tránsito en el centro de la ciudad. El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto alrededor de las 19, en la intersección de calles Catamarca y Rivadavia, cuando personal de Tránsito solicitó apoyo del Grupo Operativo de Frontera (GOF) UR-5 ante la actitud violenta del motociclista.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre de 35 años fue arrestado tras agredir a un policía durante un control de tránsito en el centro de la ciudad. El hecho ocurrió el pasado 21 de agosto alrededor de las 19, en la intersección de calles Catamarca y Rivadavia, cuando personal de Tránsito solicitó apoyo del Grupo Operativo de Frontera (GOF) UR-5 ante la actitud violenta del motociclista.

Según informaron las autoridades, el individuo circulaba en estado de ebriedad, manejando en zigzag y sin documentación. Al ser detenido, cayó de su moto por falta de equilibrio y rompió una botella de alcohol que llevaba consigo. Inmediatamente, adoptó una conducta agresiva y se negó a proporcionar su identidad.

Cuando los agentes intentaron calmarlo, el hombre respondió con violencia y golpeó a uno de ellos en el rostro. Ante la agresión, la policía intervino para reducirlo y trasladarlo a una dependencia judicial.

El acusado quedó a disposición de la justicia, y se labraron las actuaciones correspondientes por resistencia a la autoridad y agresión a un funcionario público.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD