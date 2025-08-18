Recuperan una motocicleta robada y detienen al conductor

Efectivos recuperaron una motocicleta que tenía pedido de secuestro y detuvieron al conductor.

El hecho se registró días atrás alrededor de las 20.10 en la intersección de la avenida Valle Grande y La Ovejería del barrio Alto Comedero.

En esas circunstancias, efectivos detuvieron la marcha de un joven (21) que conducía una motocicleta Cerro de 150 cc de cilindradas y cuyo conductor indicó no tener documentación.

Al inspeccionar el número de chasis observaron que estaba pintado y luego, constataron que tenía un pedido de secuestro desde el 4 de diciembre del 2024, por la Brigada de Investigaciones de Palpalá. El rodado fue secuestrado y el joven quedó a disposición de la Justicia.