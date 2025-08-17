Caminaba con un cuchillo y fue aprehendido

Un llamado anónimos de vecinos de un barrio de la ciudad de San Pedro, concluyó en la detención de un joven que circulaba con un arma blanca.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar la madrugada del pasado viernes, en un sector del barrio Bernachi de la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que vecinos del sector alertaron telefónicamente a los efectivos policiales, sobre la presencia de un hombre que observaba detenidamente los vehículos y viviendas con presuntas intenciones delictivas.

De inmediato una comisión del cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2 se trasladó al lugar, observó al inculpado y éste al percatarse de la presencia policial, emprendió la fuga.

Sin embargo fue reducido rápidamente y al momento de ser sometido a una requisa, constataron que ocultaba un arma blanca en la cintura.

Además, no pudo justificar su presencia en el sector barrial ni por qué intentó escapar, por lo que fue trasladado a la dependencia policial.

El malviviente quedó alojado en la Unidad Regional 2 y los efectivos del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.