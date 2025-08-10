Boca “salvó la ropa” de local frente a Racing

Boca y Racing igualaron 1 a 1 en "La Bombonera", en un partido válido por la 4º fecha del Torneo Clausura 2025.

El marcador se abrió a los 31' del segundo tiempo con el gol del ingresado desde el banco Santiago Solari para la "academia", mientras que el "xeneize" lo igualó a los 43' a través del delantero Milton Giménez.

El primer tiempo tuvo intensidad y situaciones claras para ambos lados, donde Boca contó con la más peligrosa a los pies de Cavani, que intentó de taco tras un córner, pero Cambeses respondió con una gran atajada. Racing, en tanto, se aproximó con un remate de Almendra que Marchesín desvió al córner.

En el complemento, la visita logró ponerse en ventaja a los 31' con un rebote en el área, el cual fue capitalizado por Solari, que definió para el 1-0.

Boca reaccionó y, tras varios intentos frustrados ante Cambeses, encontró la igualdad a los 43' con un cabezazo de Giménez luego de un centro preciso de Leandro Paredes.

Con este resultado, Boca suma tres puntos y se mantiene en el decimotercer puesto de la zona A, mientras que Racing llega a cuatro unidades y se ubica en el decimosegundo lugar.

En la próxima fecha, el equipo de Miguel Ángel Russo visitará a Independiente de Rivadavia el domingo 17 de agosto a las 20.30, mientras que el conjunto de Gustavo Costas recibirá a Tigre el viernes 15 de agosto a las 21.

El mediocampista Leandro Paredes fue el encargado de hablar en Boca y quién dio la asistencia para el gol del empate de Milton Giménez, analizó el desarrollo del encuentro y dejó en claro que el equipo mereció algo más: "Creo que más allá de los primeros minutos del primer tiempo hicimos un buen partido, generando muchas ocasiones. Erramos mucho, hay que seguir mejorando, levantar la cabeza, trabajar y pensar en lo que viene".

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, no ocultó su malestar y volvió a apuntar contra lo que considera un patrón repetido cuando su equipo intenta proponer: "Tomamos malas decisiones dentro del área. El primer tiempo fue lo que más me gustó. No estuvimos finos. En el segundo pasó lo de siempre, foul, foul, foul. Para poder ganar un partido tenemos que hacer 2 o 3 goles".