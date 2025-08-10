Remisero sufrió el incendió de su vehículo mientras conducía

El conductor de un vehículo con el que realizaba servicio de transporte, sufrió el incendió de su rodado y tuvo que ser asistido por el Cuerpo de Bomberos. De manera fortuita solo se registraron daños materiales.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 21.10 sobre un tramo de la ruta provincial N°42, a la altura de la finca Berardi, en la ciudad de Monterrico.

Fue en esas circunstancias que los efectivos policiales de la Seccional 29° recibieron la alerta sobre un vehículo que se había prendido fuego, por lo que una comisión salió de inmediato.

En el lugar se constituyeron los efectivos junto a personal del Cuerpo de Bomberos, donde constataron que en la banquina, en el sentido El Carmen – Monterrico, un automóvil Volkswagen Country se encontraba envuelto en llamas, por lo que procedieron a sofocar el foco ígneo.

Asimismo se entrevistaron con el conductor, un hombre de 33 años, que se encontraba del otro lado de la banquina y quien manifestó que realizaba labores de remisero, cuando se percató sobre un fuerte olor a nafta y seguidamente el rodado se prendió fuego. Rápidamente detuvo la marcha en la banquina y alertó a las autoridades.

Personal del departamento de Criminalística realizó las pericias de rigor y el vehículo fue secuestrado de manera preventiva.

Además, el personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió al conductor a un test de alcoholemia, cuyo resultado no trascendió.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 29°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.