Pasajeras de un colectivo que salió de Jujuy tenían cocaína

Efectivos de Gendarmería Nacional, apostados en la provincia de Córdoba, secuestraron más de tres kilos de cocaína que estaban ocultos en una mochila y detuvieron a dos pasajeras de un colectivo de larga distancia que salió de Jujuy.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró en la ruta nacional N° 9, a la altura del kilómetro 785, cuando efectivos de la sección Seguridad Vial "Sinsacate", dependientes del Escuadrón 65 "Córdoba" de Gendarmería Nacional, desplegaban un control de rutina.

Fue en esas circunstancias que los uniformados detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia.

Al entrevistarse con el conductor establecieron que el transporte salió desde Jujuy y que tenía como destino la ciudad de Córdoba.

Asimismo concretaron un control en diferentes sectores del rodado que derivó en el hallazgo de una mochila sin dueño aparente.

Luego, con la colaboración del perro detector de narcóticos "Cóndor", se constató que la misma ocultaba tres paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca.

Por tal motivo, los efectivos remitieron las actuaciones al Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que ordenó la intervención del personal de Criminalística y Estudios Forenses para las pericias de rigor.

Los mismos se constituyeron en lugar y realizaron una prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 3 kilos 219 gramos.

Posteriormente se pudo establecer que la mochila pertenecía a dos pasajeras.

Finalmente, el Juzgado interviniente solicitó la inmediata detención de las dos inculpadas y el secuestro del estupefaciente y los teléfonos celulares.