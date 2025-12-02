Fue detenido con 19 dosis de cocaína para vender

Un hombre de 43 años fue detenido por tener 19 dosis de cocaína para la venta, durante un operativo de control en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña. En un principio, el sospechoso intentó deshacerse del estupefaciente y darse a la fuga. Lo trasladaron a la sede de la Unidad Regional 7 para quedar a disposición de la Fiscalía con Competencia en Narcomenudeo.

El hecho sucedió días pasados, cuando efectivos policiales realizaban controles de rutina en las calles del barrio 280 Viviendas del mencionado sector barrial capitalino.

En esas circunstancias, los agentes vieron a un hombre que descartó un pequeño envoltorio de polietileno al observar la presencia policial.

Fue entonces que los uniformados se acercaron al sujeto para entrevistarlo, por lo que el hombre intentó fugarse corriendo por las calles aledañas. Así fue como, antes de detenerlo, al sospechoso lo corrieron para poder reducirlo a los pocos metros de donde se realizaba el operativo.

Tras esto, lo agentes identificaron al sujeto de 43 años y pasaron a revisar el contenido del envoltorio. De esta manera, se pudo saber que dentro del elemento descartado había 19 dosis de una sustancia blanquecina, por lo que se solicitó la presencia de la Brigada de Narcotráfico de Alto Comedero.

Minutos más tarde arribaron al lugar del operativo los integrantes de Narcotráfico, quienes se encargaron de realizar la prueba química sobre el contenido de las 19 dosis.

Este trabajo permitió descubrir que estaban en presencia de dosis de cocaína fraccionada para ser consumida, que tras pesarla resultó ser 10 gramos en total.

Por esa razón, el sujeto en cuestión quedó detenido por narcomenudeo y fue trasladado a la sede de la Unidad Regional 7 para quedar a disposición de la Fiscalía con Competencia en este tipo de delitos.