Cuatro internados tras el choque entre dos vehículos

Cuatro personas resultaron heridas tras un choque entre dos vehículos en la autopista de la ruta nacional N° 66, a la altura de la delegación de la Aduana en Palpalá. A raíz del incidente los lesionados, incluida una niña de 4 años, fueron trasladados a los hospitales "Pablo Soria", de la capital, y "Wenceslao Gallardo" de Palpalá, fuera de peligro.

El incidente fue advertido el pasado jueves, cuando alrededor de las 22.30 la Seccional 51° de la ciudad siderúrgica recibió el alerta acerca de un hecho vial en la mencionada carretera. Por esa razón, minutos más tarde una comisión policial se constituyó en la en la ruta 66 a la altura de la delegación de la Aduana en Palpalá. Allí, en la banquina del carril norte-sur mano a Perico había dos vehículos con visibles daños materiales y en uno de ellos una persona atrapada.

Como consecuencia de la situación, fue necesaria la presencia del personal del Same, que acudió rápidamente al lugar y junto a integrantes de Bomberos rescataron al único ocupante de una camioneta marca Renault Duster Oroch para luego trasladarlo al hospital "Pablo Soria" de la capital provincial.

Minutos más tarde, en el nosocomio capitalino el hombre fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal moderado, además de que presentaba aliento etílico de acuerdo a la información policial.

Tras la atención relatada, los profesionales pasaron a asistir a los tres ocupantes de un auto Volkswagen Gol Trend, quienes se encontraban fuera del mismo en la banquina.

Por eso, el conductor, una mujer de 34 años y una niña de 4 fueron trasladados al hospital "Wenceslao Gallardo" de Palpalá y permanecieron en observación, fuera de peligro. También arribó al escenario del hecho Seguridad Vial, que se encargó de señalizar el lugar para evitar otro incidente y le realizó el control de alcoholemia al conductor del Volkswagen, quien resultó negativo.