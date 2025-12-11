Incautan 13 caballos y demoran a dos hombres

Personal del Cuerpo de Caballería de la Policía de Jujuy secuestró 13 caballos y 2 mulas que eran transportados en un camión y con documentación apócrifa. Además, a los dos hombres que iban en el rodado se les labraron las actas convencionales por la infracción cometida y quedaron demorados mientras circulaban en el vehículo por la ruta provincial N° 8, a la altura de Los Alisos. Se investiga la procedencia de los animales.

El ilícito fue detectado días pasados por la noche, en circunstancias que los efectivos realizaban tareas de prevención por las rutas nacionales y provinciales.

En ese contexto, los uniformados detuvieron el desplazamiento de un camión con animales en el kilómetro 2 de la ruta 8, en inmediaciones de la localidad de Los Alisos.

Fue entonces que los agentes le solicitaron la documentación correspondiente para el transporte de animales y la habilitación del vehículo de gran porte a los ocupantes del camión, quienes entregaron la documentación requerida.

Tras esto, los uniformados verificaron los papeles que les fueron presentados y pudieron establecer que eran apócrifos.

Por esa razón, los agentes procedieron a consultar al ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso el traslado del vehículo y de los equinos hacia el Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 1, medida que fue cumplida de inmediato.

Además, los efectivos demoraron a los sospechosos y les labraron actas por infracción al artículo 108 del Código Contravencional de la provincia, el cual hace referencia a no contar con la documentación correspondiente a lo que transportaban en el vehículo.

Finalmente, quedó a cargo de la Fiscalía la investigación para determinar la procedencia de los animales secuestrados.