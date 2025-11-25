Viajaba con una caravana de motociclistas, derrapó y murió

Un siniestro vial dejó como saldo una víctima fatal en la localidad de Susques, donde un hombre que se desplazaba con una caravana de motociclistas, no logró eludir un montículo de tierra, derrapó y murió.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 14 sobre un tramo de la ruta nacional N°52, a la altura del paraje Cerro Overo de la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que un grupo de aproximadamente diez motociclistas se desplazaba por el sector, cuando el conductor de una Suzuki VStron de 1050 cc de cilindradas perdió el control del rodado y derrapó.

Producto del incidente y pese a que la víctima llevaba puesto el correspondiente casco de seguridad, golpeó con fuerza su cabeza y quedó tendida en el carril con sentido oeste - este. Mientras que sus amigos alertaron de manera inmediata a las autoridades.

Personal del Same se constituyó rápidamente y realizó las maniobras de reanimación a la víctima pero, pese al esfuerzo de los paramédicos, falleció. Posteriormente el hombre fue identificado por la Policía como Robson Luis de Souza E Silva, de 56 años y nacionalidad brasileña.

También se presentaron los efectivos de la Seccional 20° de la Unidad Regional 3 y luego de tomar testimoniales a los demás motociclistas, se estableció que el grupo se trasladaba desde San Pedro de Atacama, ubicado en el vecino país de Chile, hasta la capital jujeña. Sin embargo, en un momento determinado la víctima no pudo eludir un montículo de tierra y derrapó.

Efectivos del Departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y personal del Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, personal de Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue del Poder Judicial, donde se realizaran los trámites pertinentes con la embajada de Brasil.

Mientras que la motocicleta fue secuestrada y los efectivos de la Seccional 20° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.