Vecina llegó a su vivienda y vio a un sujeto que le robó dinero

Una vecina de la ciudad de Libertador General San Martín denunció a un hombre por el robo de la suma de 450 mil pesos que tenía en su domicilio. La mujer vio al acusado en su casa, quien al ser encontrado en flagrancia se escapó corriendo por las calles del barrio El Pomelar.

El hecho sucedió días pasados cuando alrededor de las 20 la denunciante llegó a su vivienda ubicada en el mencionado sector barrial. En esas circunstancias, vio a un hombre que conoce por su nombre y apellido. Al verse sorprendido por la mujer, el sospechoso emprendió la fuga corriendo por las calles.

Tras esto, la vecina comenzó a verificar si le faltaba alguna pertenencia en su domicilio. De esta manera, pudo constatar que el sujeto en cuestión le robó la suma de 450 mil pesos. Al confirmar el faltante del dinero, la denunciante se acercó a la Brigada de Investigaciones de Libertador para narrar lo ocurrido. Además, ante los uniformados aportó que entre el 16 y 18 de septiembre pasado, el hombre señalado les había sustraído a ella y su pareja el monto 11 millones 800 mil pesos, aunque habían desistido de denunciar el hecho en esa ocasión.