Entraron a una casa, robaron joyas y dinero y se fugaron

Una vecina de la ciudad de Libertador General San Martín denunció que sospechosos ingresaron a su casa y le robaron joyas, una bicicleta y una netbook, entre otras pertenencias. En la dependencia policial, la mujer aportó el apodo de uno de los sujetos, luego de hablar con sus vecinos.

Eran cerca de las 15.30 cuando la damnificada se encontraba trabajando en la feria, mientras en su domicilio no había quedado ningún morador. Fue entonces que su hijo llegó al inmueble ubicado en el barrio San Cayetano, de la mencionada ciudad.

En ese contexto, el joven ingresó a la vivienda y lo primero que notó fue un desorden generalizado.

Fue entonces que de inmediato llamó a su madre, quien en minutos estuvo en la casa para verificar lo sucedido.

De esta manera, le mujer fue testigo del robo sufrido porque se llevaron de su propiedad joyas, una bicicleta, una netbook y la suma de 40 mil pesos.

Tras esto, la damnificada se dirigió a hablar con sus vecinos para saber si alguien vio a los inculpados ingresando a la casa o si escucharon ruidos extraños.

Así fue que un vecino le contó a la denunciante que vio a un hombre apodado "higo" llevándose una bicicleta y una mochila en la espalda.

Como el mencionado sospechoso es una persona conocida en el barrio, la víctima salió a caminar para intentar encontrarlo en las cercanías de su casa, pero con resultado negativo.

Minutos más tarde la mujer se dirigió a la Seccional 39°, en donde realizó la denuncia por robo y nombró al sujeto. Además, en la dependencia fue preguntada acerca de si violentaron algún ingreso, a lo que contestó que no y que probablemente los sospechosos hayan trepado un poste luz, para luego pasar al techo y de esa manera acceder al patio trasero de la vivienda.