Buscan a una joven en Perico

Se pide colaboración a la comunidad para poder dar con el paradero de Sara Gabriela Oliveira López una joven de 25 años de edad oriunda de la ciudad de Perico quien falta de su hogar desde el día de ayer.

Se supo que es contextura robusta, tez blanca y cabello corto con ondas.

Cuando fue vista por última vez vestía buzo color verde tipo militar, calza de color negra y zapatillas beige.

Cualquier información sobre el paradero de Oliveira López solicitan acercarse a la seccional más cercana a su domicilio o comunicarse al 911 o a los teléfonos celulares 3886828607 o al 3886860239.