Tragedia en Ingenio La Esperanza: un joven operario murió tras caer desde gran altura

Un operario de 22 años falleció este jueves por la tarde tras sufrir una caída desde una importante altura mientras realizaba tareas laborales en el ingenio azucarero "La Esperanza".

El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando un joven empleado azucarero del "Lote Parapetí" realizaba tareas de limpieza en el área de refinería. En un momento, el trabajador cayó al vacío y quedó gravemente herido.

Según informaron fuentes policiales, el joven fue asistido de inmediato y trasladado al hospital de "La Esperanza", donde lamentablemente ingresó sin vida debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía indicó que se está investigando si el trabajador contaba con las medidas de seguridad correspondientes al momento del hecho.

Personal de Criminalística y el fiscal de turno realizaron las pericias en el lugar para determinar cómo ocurrió el accidente.

La causa quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que continuará con la investigación para esclarecer lo sucedido.