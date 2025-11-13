Realizaron 41 operativos contra el narcomenudeo en una semana

La Dirección General de Narcotráfico de la Policía de Jujuy, junto con la Agencia Provincial de Delitos Complejos, brigadas especializadas y los ayudantes fiscales del Ministerio Público de la Acusación, concretaron 41 operativos en una semana, en el marco de la Ley Nacional Nº 23.737.

Los procedimientos dejaron un saldo altamente positivo en la lucha contra el narcomenudeo en distintos puntos de la provincia.

Según el informe oficial:

51% de las actuaciones se registraron en domicilios allanados con autorización judicial.

31% correspondieron a acciones del personal policial en territorio.

7% se realizaron en el Servicio Penitenciario.

Entre los resultados más relevantes se destacan:

21 domicilios allanados y clausurados por venta de sustancias en dosis.

Esto equivale a tres bocas de expendio cerradas por día en toda la provincia.

Los operativos concluyeron con la aprehensión de 47 personas, de las cuales 39 son hombres y 8 mujeres

Se procedió al secuestro de estupefacientes, principalmente cannabis sativa/marihuana.

Del despliegue participaron también el CEOP, Infantería y equipos fiscales especializados en narcomenudeo.

La Policía de Jujuy sigue trabajando en la lucha contra el narcomenudeo y reafirma su compromiso con la seguridad de la comunidad.