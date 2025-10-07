Desobedeció medida judicial e intentó atacar a su progenitora

Una mujer junto a su pareja fue detenida luego de desobedecer una medida judicial e intentar ingresar por la fuerza al domicilio de su progenitora para agredirla.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar este fin de semana alrededor de las 23.40 sobre un tramo de la avenida 10 de Junio del barrio Malvinas de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un llamado al 911 alertó a los efectivos policiales sobre la presencia de una pareja que pateaban la puerta de ingreso de un domicilio.

De manera inmediata una comisión se constituyó en el lugar, donde se entrevistó con la propietaria del inmueble, una mujer de 76 años, que relató a los efectivos que la inculpada era su hija (39) que junto a un hombre intentaron ingresar por la fuerza.

Asimismo indicó que cuenta con una medida judicial en su defensa y que pese a ello, la mujer se presentó en numerosas oportunidades con el sujeto y al no poder ingresar, le vociferaron insultos y amenazas.

Luego de un recorrido por el sector, la pareja de inculpados fue detenida. Además al consultar con el Centro de Información y Análisis Criminal, los efectivos constataron que la mujer registraba libertad bajo caución, prohibición de salida de la provincia y país, prohibición de acercamiento al domicilio de su progenitora y deber de abstención.

En tanto, el sujeto de 26 años contaba con prohibición de salida de la provincia y país y otras medidas restrictivas.

Los protagonistas fueron trasladados a la Seccional 32° y quedaron a disposición de la Justicia. Mientras que la damnificada radicó la correspondiente denuncia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada dependencia, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.