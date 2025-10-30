Atacó ferozmente a su pareja cuando dormía y se fugó

Un hombre es buscado luego de protagonizar un hecho de violencia de género en el barrio Alto Comedero, donde golpeó ferozmente a su pareja cuando dormía, delante de sus hijos, y se fugó en un automóvil al percatarse que alertaban a la Policía.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 9.50 en un domicilio ubicado en un sector de las 150 Hectáreas del mencionado barrio de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un irascible sujeto de 29 años despertó a su pareja con un golpe de puño en el ojo y la sujetó del cuello mientras le vociferaba amenazas.

La víctima intentó refugiarse en el baño del domicilio, pero el inculpado la sacó por la fuerza para llevarla nuevamente a la habitación donde continuó con la feroz agresión en el rostro y en diferentes partes del cuerpo.

En un momento determinado la joven logró eludir el ataque y junto a sus hijos, quienes presenciaron el lamentable episodio, escapó del lugar y alertó a las autoridades.

Una comisión de efectivos policiales de la Unidad Regional 7 se constituyó en el lugar, sin embargo el inculpado ya había emprendido la fuga a bordo de un automóvil.

La mujer, quien presentaba signos de agresión en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, relató el hecho a los efectivos y radicó la correspondiente denuncia.

Además, debido a las heridas tuvo que ser asistida por personal médico.

Los uniformados remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del irascible protagonista.

Mientras que las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 63°, por directivas del representante fiscal.