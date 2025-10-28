Pareja poseía cocaína y fue detenida

Una pareja fue detenida con 25 gramos de cocaína fraccionada, dinero y un arma blanca, en la ciudad de San Pedro. Las cámaras de monitoreo detectaron una presunta comercialización del estupefaciente.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 21.30 sobre un tramo de la avenida Kennedy, a la altura del ingreso al barrio Néstor Kirchner de la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que personal del Centro de Monitoreo alertó a los efectivos sobre la presencia de una pareja que presuntamente comercializaba estupefacientes. Por tal motivo una comisión policial se constituyó en el lugar, donde interceptó a los inculpados y los sometió a una requisa.

Como resultado de la inspección, los efectivos incautaron a la mujer (32) 40 mil pesos y numerosos envoltorios de polietileno que contenían una sustancia blancuzca. La misma fue sometida a una prueba de campo que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso de 20 gramos.

Mientras que al sujeto de 35 años se le secuestró un envoltorio con 5 gramos de cocaína, un arma blanca y 15 mil pesos.

Por tal motivo, la inculpada fue trasladada a la Seccional 52° y el inculpado a la Brigada de Narcotráfico, donde quedaron a disposición de la Justicia.