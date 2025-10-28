Detuvieron a un ladrón

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la UR1, frustró un intento de robo a un domicilio en el barrio San Martín de la capital jujeña.

El hecho se registró días atrás y gracias a la rápida acción de los efectivos, se logro dar con el sospechoso, tras una breve persecución.

Los efectivos se entrevistaron con una vecina que ratificó la maniobra delictiva y proporcionó una descripción detallada del sospechoso. Gracias a esta información, otra unidad del mismo grupo, que realizaba patrullajes preventivos, divisó al individuo con las mismas características en las inmediaciones de la parte baja del puente Senador Pérez.

La acción culminó con la inmediata aprehensión del sujeto, un joven de 19 años. Tras su identificación, se constató que el demorado registraba antecedentes penales, incluyendo una condena de ejecución condicional.

El protagonista fue trasladado y quedó alojado en la Seccional 44° a disposición de la Justicia.

La mujer damnificada radicó la correspondiente denuncia penal en la sede policial, donde se tramitan las actuaciones.