La Dra. Emma Arias juró como nueva jueza de la Suprema Corte de Jujuy

En un acto protocolar con la presencia de las más altas autoridades provinciales, la Dra. Emma María Mercedes Arias prestó juramento como nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, completando así las designaciones que la Legislatura aprobó a fines de 2025.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Carlos Sadir y los jueces del máximo tribunal, encabezados por su presidente, Dr. Federico Otaola, y el vicepresidente, Dr. Mariano Miranda. Tras el juramento, Otaola remarcó la trascendencia institucional del acto: "Es un hecho auspicioso que nos permite brindar respuestas más rápidas y más celeridad en el camino hacia la justicia, buscando sembrar un camino de paz", afirmó.

El titular de la Corte también subrayó la importancia del funcionamiento pleno de los poderes del Estado: "Convivir en un Estado de Derecho implica acatar sus normas y comprender que está compuesto por tres poderes, uno de los cuales hoy suma un juez y esto redunda para brindar un mejor servicio de justicia".

El acto contó con una amplia presencia de autoridades, entre las que se destacaron el procurador general Alejandro Bossatti, la defensora general María Gabriela Burgos, el diputado nacional Jorge Rizotti, los vicepresidentes de la Legislatura Mario Fiad y Martin Fellner, ministros del Ejecutivo provincial, legisladores, funcionarios judiciales y familiares.

Designación y composición actual

La designación de la Dra. Arias fue aprobada por la Legislatura jujeña en noviembre de 2025, junto a los magistrados Eduardo Uriondo, Lisandro Aguiar y Gonzalo de la Colina, con el objetivo de cubrir las vacantes existentes en el tribunal. Mientras sus colegas ya habían asumido con anterioridad, el juramento formal de Arias se concretó en esta oportunidad, finalizando el proceso.

Con esta incorporación, la Suprema Corte de Jujuy queda integrada por ocho miembros: el presidente Federico Otaola; el vicepresidente Mariano Miranda; y los jueces María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina, Eduardo Uriondo y Emma Arias. Todavía resta cubrir un cargo vacante en el Alto Cuerpo.