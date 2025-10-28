Una joven denunció que su novio intentó asesinarla

Una joven de 28 años denunció que su pareja la llevó a un descampado con intenciones de asesinarla y logró defenderse a golpes para evitar la consumación del acto.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho fue denunciado la madrugada de ayer en la seccional 28º de la localidad de Santa Clara y los efectivos tomaron conocimiento del hecho, luego de que la víctima se hiciera presente en la sede policial, por sus propios medios.

La víctima relató que su novio la invitó a pasear en moto en horas de la noche del domingo y tomaron la ruta provincial Nº 6, y cuando estaban a la altura "del Cristo", ubicado a unos 5 kilómetros del acceso a la mencionada localidad, el acusado detuvo la marcha de su rodado en un descampado y empezó a recriminarle que ella lo engañaba.

En un momento determinado, el hombre le propinó un golpe de puño en el rostro, provocando que la víctima cayera pesadamente al suelo, momento que aprovechó para sujetarle el cuello con sus manos, haciendo presión para ahorcarla.

Siguiendo el relato de la joven de 28 años, la víctima logró zafarse y en el momento que intentó escapar del lugar, fue sujetada de atrás en la parte del estómago, por lo que la joven de 28 años se defendió a cabezazos que impactaron en el rostro de su pareja.

La joven además manifestó a los policías, que mientras sufría los golpes y era amenazada, el hombre le habría manifestado que la había llevado a ese lugar con intenciones de acabar con su vida, por una presunta infidelidad.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la detención del protagonista.

Tras la denuncia, la víctima fue examinada por el médico policial, quien describió las heridas que recibió tras la violenta escena.

Los efectivos de la Seccional 28º de la localidad de Santa Clara quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del representante fiscal, quien además solicitó una medida de restricción perimetral hasta que se logre dar con el paradero del inculpado.