“Motochorros” asaltaron a mujeres en cuestión de horas

"Motochorros" asaltaron a dos mujeres en cuestión de horas en la ciudad de Palpalá, ilícitos que fueron denunciados en la Seccional 23° del barrio Belgrano. Los sospechosos sustrajeron teléfonos celulares, documentos personales y tarjetas de crédito y débito, para luego darse a la fuga sin herir a las víctimas.
El primero de los hechos tuvo lugar días pasados, cuando alrededor de las 0.45 una mujer caminaba por la calle Cabo Quispe rumbo a su domicilio.
En ese contexto, al momento de llegar a las inmediaciones del Centro de Integración Comunitaria (CIC) del barrio Canal de Beagle, la denunciante fue interceptada por dos hombres a bordo de una moto de 110 cc de cilindrada.
Fue entonces que el acompañante descendió del rodado y le quitó la cartera a la mujer para luego correr a subirse nuevamente a la moto y darse a la fuga junto a su cómplice en dirección a la avenida Catalano.
Horas más tarde, la damnificada se dirigió a la Seccional 23° para denunciar lo ocurrido, además de aportar las características de los "motochorros". A lo que agregó que dentro de la cartera sustraída llevaba un teléfono celular, tarjetas de crédito y débito, documento de identidad, llaves de su domicilio y una billetera con dinero en su interior.
Mientras que el segundo hecho tuvo como escenario el barrio palpaleño de San Ignacio de Loyola, cuando alrededor de las 7.30 una mujer caminaba por la calle Río Colorado.
En esas circunstancias, un joven a bordo de una moto de baja cilindrada frenó muy cerca de la damnificada y le arrebató la cartera que llevaba al hombro para luego darse a la fuga rápidamente, en dirección a la ubicación de la Escuela N° 257 "Provincia de Córdoba", por la calle Río Paraná.
Finalmente, minutos después la damnificada denunció lo ocurrido en la Seccional 23°, aportando cómo estaba vestido el "motochorro".