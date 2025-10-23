Caso Ivo Torres: gendarmes imputados vuelven a labores

Tres efectivos de Gendarmería Nacional que se encuentran imputados por la Justicia federal como partícipes necesarios del homicidio de Ivo Torres, joven de 22 años que murió baleado, fueron trasladados a Misiones para prestar servicio a la fuerza nacional.

La insólita medida se conoció esta semana y llamó poderosamente la atención de los familiares de la víctima. Para la querella, la causa esta lista para avanzar a la formalización de la acusación.

Hay que recordar que el pasado 6 de febrero en el barrio Praderas del Norte, en la zona sur de la ciudad de La Quiaca, Ivo Torres fue asesinado de dos disparos de arma de fuego efectuados por un efectivo de Gendarmería Nacional.

El pasado martes la querella tomó conocimiento durante una audiencia que los tres efectivos imputados como participes necesarios se encuentran desempeñando sus labores en la fuerza nacional y que fueron reubicado en la provincia de Misiones.

Carlos Sebastián Espada explicó a El Tribuno de Jujuy que en la audiencia la defensa de los acusados planteó una sustitución de las medidas cautelares de sus defendidos y allí se toparon con la insólita noticia.

"Cuando piden esta sustitución de las medidas cautelares, porque antes tenían que presentarse en una dependencia de la Policía Federal cada quince días y ahora una vez al mes, pero en distinta localidad. Ahí dan cuenta que para Gendarmería ya se encuentran en servicio activo y asignó un nuevo destino, que en su gran mayoría es en la provincia de Misiones", indicó al respecto.

Para la querella es algo sumamente llamativo, ya que "estos tres gendarmes se encuentran involucrados en el asesinato de Ivo Torres, no como autores del delito de homicidio, pero sí como participes necesarios".

"Recordemos que estos delitos se cometieron en ejercicio de sus funciones. No se tratan de delitos o situaciones que ocurrieron en el ámbito de lo privado, que no tendría nada que ver con sus funciones, sino que por el contrario fueron cometidos en el carácter de gendarmes", expresó el letrado y agregó que "se trata de una disposición de Gendarmería que está exenta o ajena al ámbito del proceso".

"Sabemos que Álvarez, señalado como el autor material del delito, si se encuentra con una prisión preventiva hasta tanto se lleve adelante el juicio y toda la investigación", aclaró sobre el principal acusado del crimen.

Espada también adelantó que en los próximos días "tenemos una reunión con el fiscal, la familia me pidió una reunión con él, porque tenemos entendido que ya se produjeron todas las pruebas, para saber cuándo pasamos a la siguiente etapa que es la formalización de la acusación y eventualmente, una vez que quede firme, pasar directamente a lo que es el debate".

Cabe recordar que el único detenido, Walter Álvarez, está imputado del presunto delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad".

Los efectivos imputados como participes necesarios son Alexander Ezequiel Ghunter (subalferez), Marcos Leonardo Wysnieski y Juliana Carina Enciso (ambos cabos).

Sobre la investigación

El pasado 6 de febrero alrededor de las 10 en un sector del barrio Praderas del Norte, en la zona sur de La Quiaca, personal del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional divisó que Ivo Torres circulaba a bordo de una motocicleta desde la frontera, por lo que se inició una persecución.

La víctima trasladaba hojas de coca en estado natural y otros productos que había comprado en la ciudad boliviana de Villazón. Torres se dirigía a la localidad puneña de Barrancas, departamento de Cochinoca, donde trabajaba como albañil y era estudiante de una carrera de nivel terciario.

En esa circunstancia uno de los agentes de la fuerza utilizó su arma reglamentaria y efectuó disparos contra la humanidad del joven, quien falleció en el lugar.

Dos días más tarde se realizó la autopsia en la morgue del Poder Judicial de Alto Comedero. La intervención arrojó que Torres tenía dos impactos de bala localizados en la espalda y en la pierna izquierda.

Peritos judiciales secuestraron las armas de los cuatro gendarmes, los cargadores y vainas servidas encontradas en la escena, además de realizar pruebas para detectar residuos de pólvora en los uniformados.

Además, de acuerdo a la pericia una de las balas ingresó altura de la axila, provocándole la muerte en el acto. También este diario pudo saber que Criminalística detalló cinco impactos de bala en la motocicleta.