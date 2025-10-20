Desafectaron a un cocinero escolar tras una denuncia

Un grupo de padres y familiares de la Escuela ubicada en el barrio Alto Comedero, se congregó este lunes por la mañana en las puertas de la institución para exigir una respuesta inmediata por una grave denuncia de acoso presentada la semana pasada por una alumna de 12 años. Los manifestantes colgaron carteles en el ingreso del establecimiento, evidenciando su descontento y profunda preocupación por la situación.

Los padres denunciaron públicamente que la directora y los directivos del establecimiento no habrían activado el protocolo de resguardo para la menor ni habrían realizado la denuncia correspondiente ante las autoridades. Por este motivo los directivos los padres aseguran que habría un presunto encubrimiento e irregularidades. Daniel Lamas, padre de la alumna, dialogó con la prensa y expresó su frustración: "La directora pensó que capaz esto iba a quedar aquí y no pasar a mayores, pero yo tengo el deber de padre de hacer la denuncia correspondiente y si hay otro chico en peligro, quién sabe".

Lamas confirmó que el acusado ya se encuentra desafectado de la institución, pero manifestó un fuerte descontento por la manera en que se manejó la situación inicialmente, señalando que los directivos habrían intentado evadir el tema y por la falta de acompañamiento hacia la familia. La alumna, por su parte, no asiste a clases desde el martes pasado, día en que se habrían producido los hechos denunciados.

Los padres exigen la inmediata remoción de las personas que pudieran estar involucradas en el presunto encubrimiento. Advirtieron que, de no obtener respuestas concretas por parte del establecimiento, elevarán el reclamo y la denuncia ante el Ministerio de Educación de la provincia, buscando justicia y la activación de los mecanismos de protección para toda la comunidad educativa.