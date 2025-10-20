Obras de refacción de escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy

La Secretaría de Infraestructura, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), lleva adelante un plan de obras de refacciones y puesta en valor de escaleras en diferentes puntos de la ciudad capital, trabajos ejecutados con fondos provinciales y ejecutados por tres empresas jujeñas.

Obras para conectar barrios y barrio Centro

Las acciones de la Secretaría de Infraestructura, a cargo de José Suarez, forman parte de un plan integral de mejora de la conectividad peatonal en la capital, para fortalecer la accesibilidad y la integración de los distintos sectores de la ciudad, y brindar mejores condiciones para los vecinos que a diario transitan por las zonas.

Los frentes de trabajo se dan en las siguientes conexiones:

entre barrio San Martín (calle Cnel. Goyechea) y barrio Centro (calle Patricias Argentinas);

entre barrio Belgrano (calle Santa María de Oro) y calle Lavalle, en barrio Centro;

entre el barrio Centro y el área de El Chingo;

entre barrio Ciudad de Nieva (pasaje Valladolid) y barrio Centro (calle San Martín);

en la interconexión de calles Buenos Aires e Iguazú, en barrio Mariano Moreno;

entre barrio Gorriti (intersección Av. El Éxodo y calle Campero) y barrio Alto Gorriti (calle Santa Catalina); y

en la intersección de Av. El Éxodo y la calle República de Siria.

Al presente, las obras avanzan con énfasis en las conexiones que vinculan los barrios Belgrano, San Martín y Ciudad de Nieva con el barrio Centro; en este último caso, que se da entre el pasaje Valladolid del barrio Ciudad de Nieva y la calle Patricias Argentinas, del barrio Centro, se están dando tareas de demolición, movimiento de suelos, excavaciones y colocación de hormigón de limpieza para canal de desagüe, como una primera etapa de obras.