Un detenido por robo en el centro

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la UR1 logró recuperar una cartera con todos sus efectos personales, que había sido sustraída minutos antes a una mujer en el Barrio Centro. El presunto autor del arrebato fue capturado tras una breve persecución.

El hecho ocurrió en la tarde del pasado 19 de octubre. Según el parte policial, alrededor de las 17:10 horas, una mujer de 23 años fue víctima de un robo en la intersección de las calles Salta y Lavalle. Un individuo la abordó por la espalda, le arrebató la cartera mediante un forcejeo y emprendió la fuga.

Alertados de inmediato por vía radial, los efectivos desplegaron un dispositivo cerrojo con la descripción del sospechoso, quien se había dirigido hacia la Avenida Fascio para luego descender al Barrio Belgrano. La búsqueda culminó con éxito en las inmediaciones de la cancha de Obras Públicas, donde los oficiales localizaron al individuo.

El sujeto, de 24 años de edad, opuso resistencia al ser reducido, pero finalmente fue neutralizado. En su poder fue encontrada la cartera robada, la cual contenía documentación personal, tarjetas, cosméticos y otros objetos de valor de la víctima.

Finalmente, el detenido fue trasladado y alojado en la comisaría correspondiente, quedando a disposición de la Justicia. Por su parte, la mujer afectada se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia formal y recuperar sus pertenencias.