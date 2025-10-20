°
20 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Fiesta Nacional de los Estudiantes
Medio Oriente
Mundial Sub 20
alcoholemia
Elecciones 2025
PALPALÁ
detenido
motochorros
Mercado Pago
Fiesta Nacional de los Estudiantes
Medio Oriente
Mundial Sub 20
alcoholemia
Elecciones 2025
PALPALÁ
detenido
motochorros
Mercado Pago

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio Centro

Un detenido por robo en el centro

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito localizaron y detuvieron a un sospechoso de 24 años luego de una persecución a pie.

Lunes, 20 de octubre de 2025 13:36

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la UR1 logró recuperar  una cartera con todos sus efectos personales, que había sido sustraída minutos antes a una mujer en el Barrio Centro. El presunto autor del arrebato fue capturado tras una breve persecución.

El hecho ocurrió en la tarde del pasado 19 de octubre. Según el parte policial, alrededor de las 17:10 horas, una mujer de 23 años fue víctima de un robo en la intersección de las calles Salta y Lavalle. Un individuo la abordó por la espalda, le arrebató la cartera mediante un forcejeo y emprendió la fuga.

Alertados de inmediato por vía radial, los efectivos desplegaron un dispositivo cerrojo con la descripción del sospechoso, quien se había dirigido hacia la Avenida Fascio para luego descender al Barrio Belgrano. La búsqueda culminó con éxito en las inmediaciones de la cancha de Obras Públicas, donde los oficiales localizaron al individuo.

El sujeto, de 24 años de edad, opuso resistencia al ser reducido, pero finalmente fue neutralizado. En su poder fue encontrada la cartera robada, la cual contenía documentación personal, tarjetas, cosméticos y otros objetos de valor de la víctima.

Finalmente, el detenido fue trasladado y alojado en la comisaría correspondiente, quedando a disposición de la Justicia. Por su parte, la mujer afectada se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia formal y recuperar sus pertenencias.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD