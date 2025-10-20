Los imputados por el femicidio de María Luz Herrera fueron trasladados a la fiscalía

Esta mañana poco antes de las 11 llegaron los dos detenidos hasta la fiscalía de Gustavo Valero, para una última indagatoria antes que la causa sea elevada a juicio.

Darío Ezequiel Godoy Florentín está imputado de "homicidio agravado en el contexto de violencia de género femicidio". Mientras que su padre, Darío Godoy Ojeda, está acusado de "partícipe primario".

María Luz Herrera Leaño

Desde las comisarias de Santa Silvina y La Clotilde, fueron conducidos en sendos móviles policiales, los Godoy, quienes luego de ingresar a la fiscalía penal, esperarán ser requeridos por el fiscal del caso que seguramente les tomará por separado, declaración de imputados. Se espera que tras la finalización de la indagatoria el fiscal elevará la causa para el comiendo del juicio por jurados y el correspondiente debate.

Cabe aclarar que seguramente se realizaran algunas audiencias preparatorias antes que los dos acusados estén en el banquillo ante los integrantes del jurado popular.