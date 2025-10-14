Motociclista grave tras chocar contra un árbol

Un joven motociclista se encuentra internado en grave estado de salud en el hospital "Pablo Soria", luego de perder el control del rodado y chocar contra un árbol.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 8 en un sector del barrio Coronel Arias de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que un joven de 24 años conducía una motocicleta con dirección a su trabajo cuando, por razones que son materia de investigación, perdió el control del rodado y chocó contra un árbol del sector.

De manera inmediata la víctima fue trasladada al nosocomio local, pero debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser derivada al hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital.

En el nosocomio capitalino el joven fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave con pérdida de conocimiento más fractura de cráneo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente y luego alojado en sala de terapia intensiva. Su estado de salud es reservado.

Un efectivo policial que presta guardia en el centro de salud tomó conocimiento del ingreso y alertó a sus pares de la Subcomisaria La Posta, quienes se constituyeron en el domicilio de la víctima y tomaron conocimiento del incidente por medio de sus familiares.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que las actuaciones complementarias queden a cargo de los efectivos de la mencionada dependencia policial de la ciudad de Perico.